Deux cantates lumineuses de Jean-Sébastian Bach par le Collegium Vocale Gent

De la musique française sera largement au programme aujourd'hui avec Jules Massenet et Ambroise Thomas par l'Orchestre symphonique d’Etat d’Estonie, le répertoire pour piano de Maurice Ravel mis en miroir avec celui de Nikolai Medtner, et la discothèque idéale Claude Debussy du magazine Diapason...

9h-10h30 - L'actualité du disque classique - Le disque du jour

à réécouter émission Le Disque classique du jour Bach: 'Meins Lebens Licht' - Collegium Vocale Gent, Philippe Herreweghe

10h20 - Le disque à gagner

à réécouter événement Sortie CD : Javier Camarena - Contrabandista

10h30 - Le grand interprète de la semaine : Baiba Skride

à réécouter émission Grands interprètes de la musique classique La violoniste Baiba Skride (1/5)

Programmation musicale

Jules Massenet

Espada : Boléro

Orchestre symphonique d’Etat d’Estonie, Neeme Järvi (direction)

Album : French Music for the Stage

Label : Chandos (2021)

Ambroise Thomas

Raymond (Le secret de la reine) : Ouverture

Orchestre symphonique d’Etat d’Estonie, Neeme Järvi (direction)

Album : French Music for the Stage

Label : Chandos (2021)

Nikolai Medtner

Second Improvisation, Op. 47 : Song of the Water Nymph (Andante)

Michael Brown (piano)

Album : Noctuelles

Label : FHR (2021)

MauriceRavel

Miroirs : 3. Une barque sur l’océan

Michael Brown (piano)

Album : Noctuelles

Label : FHR (2021)

Jean-Sébastien Bach

Cantate BWV 45 : Es ist dir gesagt Mensch was gut ist (Choeur)

Collegium Vocale Gent, Philippe Herreweghe (direction)

Album : Bach : Meins Lebens Licht Cantates 45-198 & Motet BWV 118

Label : Phi (2021)

Jean-Sébastien Bach

Cantate BWV 45 : Es werden viele zu mir sagen an jenem Tage (Arioso de basse)

Peter Kooij (basse), Collegium Vocale Gent, Philippe Herreweghe (direction)

Album : Bach : Meins Lebens Licht Cantates 45-198 & Motet BWV 118

Label : Phi (2021)

Jean-Sébastien Bach

Cantate BWV 198 : Der Ewigkeit saphirnes Haus (Air de ténor)

Thomas Hobbs (ténor), Collegium Vocale Gent, Philippe Herreweghe (direction)

Album : Bach : Meins Lebens Licht Cantates 45-198 & Motet BWV 118

Label : Phi (2021)

Claude Debussy

La Cathédrale Engloutie

London Philharmonic Orchestra, Nicholas Braitwaite (direction)

Album : La discothèque idéale de Diapason, vol. 20 / Debussy

Label : Diapason (2021)

ClaudeDebussy

Danse (Tarentelle styrienne)

Pittsburgh Orchestra, Fritz Reiner (direction)

Album : La discothèque idéale de Diapason, vol. 20 / Debussy

Label : Diapason (2021)

Jan VáclavVoříšek

Grand rondeau concertant pour violon violoncelle piano et orchestre op 25

Sarah Christian (violon), Stephan Koncz (violoncelle), Yaara Tal (piano), Münchner Rundfunkorchester, Reinhard Goebel (direction)

Album : Beethoven's world

Label : Sony classical (2021)

Frédéric Chopin

Sonate pour violoncelle et piano Op. 65: I. Allegro moderato

Marcin Zdunik (violoncelle), Szmon Nehring (piano)

Album : Frédéric Chopin, musique de chambre

Label : Institut Frédéric Chopin (2021)

Maurice Ravel

Sonate pour violon et piano n°2 en Sol Maj M 77 : 3. Perpetuum mobile

Baiba Skride (violon), Lauma Skride (piano)

Album : Baiba & Lauma Skride : The duo sessions

Label : Orfeo (2006)

Piotr Ilitch Tchaïkovsky

Concerto pour violon en Ré Maj op 35 : 3. Finale

Baiba Skride (violon), Orchestre national de Belgique, Gilbert Varga (direction)

Album : Concours musical international de la reine Elisabeth de Belgique année 2001 Label : Cyprès (2001)

Jean-Sébastien Bach

Partita n°2 en ré min BWV 1004 pour violon : Gigue

Baiba Skride (violon)

Album : Baïba Skride joue Bach Bartok et Ysaye

Label : Sony classic (2005)

Michael Haydn

Concerto en Concerto pour violon en Si bémol Maj MH 36 P 53 : 1. Allegro moderato majeur

Baiba Skride (violon), Orchestre de chambre CPE Bach, Hartmut Haenchen (direction) Album : Mozart et Michael Haydn : Concertos pour violon

Label : Sony classical (2004)