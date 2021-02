Des ténèbres à la lumière : sonates et cantates baroques

Au menu du jour également : du piano avec la jeune Josefa Schmidt dans un programme réunissant Debussy, Crumb, Ravel et Scriabine ; un trio de Nino Rota et des sonates pour violon et piano de Brahms ; une collection de mélodies françaises sur le thème des fleurs par la soprano Melody Louledjian...

Playlist En Pistes du 10 février 2021