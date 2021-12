David Fray s'attaque aux Variations Goldberg

On attaque cette ultime semaine de l'année avec le dernier album de David Fray qui interprète les Variations Goldberg de Bach. A la une, tous les jours à 10h30 : le claveciniste et chef d'orchestre, Jos van Immerseel... En Piste !

9h-10h30 - L'actualité du disque classique

LE DISQUE CLASSIQUE DU JOUR émission Le Disque classique du jour Bach, JS: Goldberg Variations - David Fray

10h20 - Le disque à gagner via contactez-nous

ⓘ Publicité Radio France ne vous demandera jamais de communiquer vos coordonnées bancaires.

10h30 - Le grand interprète de la semaine : Jos van Immerseel

LE GRAND INTERPRETE DE LA SEMAINE émission Grands interprètes de la musique classique Jos Van Immerseel, pianiste et chef d'orchestre (1/5)

Programmation musicale : actualité du disque

Wolfgang Amadeus Mozart

Piano Sonata No. 5 in G, K283

Glenn Gould

Album : Glenn Gould Plays Mozart Piano Sonatas

Label Sony (2021)

Wolfgang Amadeus Mozart

Piano Sonata No. 8 in A minor, K310

Glenn Gould

Album : Glenn Gould Plays Mozart Piano Sonatas

Label Sony (2021)

Joseph Haydn

La Création

Yeree Suh, Tilman Lichdi, Matthias Winckhler, la Capella Reial de Catalunya, le Concert des Nations, Jordi Savall

Album : Haydn : The Creation

Label : Alia Vox (2021)

JS Bach

Goldberg Variations, BWV 988: Aria

David Fray

Album : Bach, JS : Goldberg Variations

Label : Warner Classics (2021)

JS Bach

Goldberg Variations 1-5

David Fray

Album : Bach, JS : Goldberg Variations

Label : Warner Classics (2021)

Max Bruch

Pieces (4) for cello and piano, Op. 70 III. Tanz: Schwedisch

The Nash Ensemble

Album : Bruch: Piano Trio & Other Chamber Music

Label : Hyperion (2021)

Max Bruch

Piano Trio in C minor, Op. 5 II. Allegro assai

The Nash Ensemble

Album : Bruch: Piano Trio & Other Chamber Music

Label : Hyperion (2021)

Giovanni Simone Mayr

L'amor Conjugale : Sinfonia

Opera Fuoco

Album : Mayr : L'amor conjugale

Label : Aparté (2021)

Giovanni Simone Mayr

L'amor Conjugale : Aria "Non so, cosa sia" (Floreska)

Opera Fuoco

Album : Mayr : L'amor conjugale

Label : Aparté (2021)

JS Bach

Ouverture n°4 BWV 1069

Concerto Copenhagen , Lars Ulrik Mortensen

Album : J.S. Bach: The Overtures (Original Versions)

Label : CPO (2021)

JS Bach

Ouverture n°2 BWV 1067

Concerto Copenhagen , Lars Ulrik Mortensen

Album : J.S. Bach: The Overtures (Original Versions)

Label : CPO (2021)

Programmation musicale : le grand interprète

Piotr Ilitch Tchaïkovski

Casse Noisette : valse des fleurs

Anima Eterna Brugge

Album : Anima Eterna & Jos van Immerseel

Label : Alpha Classics (2021)

Piotr Ilitch Tchaïkovski

Symphonie n°4

Anima Eterna Brugge

Album : Anima Eterna & Jos van Immerseel

Label : Alpha Classics (2021)

Nikolai Rimsky-Korsakov

La grande Pâque Russe : ouverture

Anima Eterna Brugge

Album : Anima Eterna & Jos van Immerseel

Label : Alpha Classics (2021)