"Danses magyares", les pièces pour piano de Zoltan Kodály, Leó Weiner et Ferenc Farkas

Au programme : le clarinettiste Michael Collins en joué-dirigé dans le concerto de Gerald Finzi et la Symphonie n°5 de Vaughan Williams ; les œuvres pour violoncelle et piano de Fanny et Felix Mendelssohn; le chef Christoph Eschenbach dans deux nouveaux enregistrements de Fazil Say et Hindemith...

Playlist En Pistes du 13 janvier 2021