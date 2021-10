Claire Huangci renforce sa relation avec le baroque

On commence le mois d'octobre avec une belle programmation : Claire Huangci magnifie les Toccatas de Bach, l'Ensemble Ouranos reprend Jean Françaix, l'Ensemble Près de Vos Oreilles s'attaque à Marin Marais et Emilie et Rodolphe clôturent la semaine avec le dernier zoom sur Wilhelm Furtwängler.

Playlist En Pistes du 01 octobre 2021