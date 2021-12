Best-of de l'année 2021

Voilà venu le temps des meilleurs moments Emilie et Rodolphe se sont replongés dans les bacs à cd et vous ont sélectionné leurs coups de cœur de cette année 2021 !

9h-10h30 - Best of de l'année : les coups de coeur d'Emilie et Rodolphe

10h20 - Le disque à gagner via contactez-nous

10h30 - Le grand interprète de la semaine : Jos van Immerseel

Programmation musical : actualité du disque

Gioachino Rossini

Il Barbiere di Siviglia, Act I: "Largo al factotum" (Figaro)

Michael Spyres, Orchestre philharmonique de Strasbourg, Marko Letonja

Album : Baritenor

Label : Warner Classics (2021)

Maurice Ravel

Sonatine, M.40 III. Animé

Clément Lefevbre

Album : Ravel

Label : Evidence (2021)

François Rebel é François Francoeur

Scandeberg: Air. "Muses, je viens encor"

Reinoud Van Mechelen, A Nocte Temporis

Album : Jéliote, haute-contre Rameau

Label : Alpha Classics (2021)

Domenico Scarlatti

Sonata in C Major, K. 53 (Presto)

Cristano Gaudio

Album : Händel vs Scarlatti

Label : L'encelade (2021)

Antonio de Ribera

Romance de Cardenio

Capella de Ministers, Carles Magraner

Album : Clarroscuro

Label : CDM (2021)

Johannes Brahms

Viola Sonata in F Minor, Op. 120 No. 1: IV. Vivace

Antoine Tamestit, Cédric Tiberghien

Album : Brahms: Viola Sonatas, Op. 120 - Zwei Gesänge, Op. 91

Label : Harmonia mundi (2021)

Sergei Lyapunov

Nuit d'été in E major

Florian Noack

Album : Lyapunov: 12 Études d'exécution transcendante

Label : La Dolce Volta (2021)

Leoš Janáček

In the Mists, JW VIII/22 I.Andante

Lars Vogt

Album : Janáček: Piano Works

Label : Ondine (2021)

Jean-Philippe Rameau

Pièces de clavecin II. Les cyclopes

Justin Taylor

Album : La famille Rameau

Label : Alpha Classics (2021)

Anonyme

Madonna della Grazia

Ensemble Il Caravaggio, Camille Delaforge

Album : Madonna della Grazia

Label : Klarthe Records (2021)

Anonyme

Donna Lombarda

Ensemble Il Caravaggio, Camille Delaforge

Album : Madonna della Grazia

Label : Klarthe Records (2021)

Ludwig van Beethoven

Violin Concerto in D major, Op. 61 III. Rondo. Allegro

Vadim Gluzman, Luzerner Sinfonieorchester, James Gaffigan

Album : Beethoven & Schnittke: Violin Concertos

Label : BIS (2021)

Alexandre Scriabine

Piano Sonata No. 2 in G-Sharp Minor, Op. 19 "Sonata-Fantasy" II. Presto

Cordelia Williams

Album : Nightlight

Label : SOMM Recordings (2021)

Franz Liszt

Années de pèlerinage II, S. 161 6. Sonetto 123 del Petrarca

Benjamin Grosvenor

Album : Liszt, Franz Liszt

Label : Decca (2021)

Programmation musicale : le grand interprète

Leoš Janáček

Sinfonietta, JW VI/18 Fanfare Janáček, Anima Eterna Brugge, Jos van Immerseel

Album : Anima Eterna & Jos van Immerseel

Label : Alpha Classics (2021)

Antonín Dvořák

Symphony No. 9 in E minor, Op. 95 "From the New World" I. Adagio - Allegro Molto

Anima Eterna, Jos van Immerseel

Album : Anima Eterna & Jos van Immerseel

Label : Alpha Classics (2021)

Antonín Dvořák

Slavonic Dances, Op. 46, B. 78 II. Dumka in E Minor (Allegretto scherzando - Allegro vivo)

Claire Chevalier, Jos van Immerseel

Album : Dvořák, Grieg & Brahms: Music for Piano Four Hands

Label Alpha Classics (2017)