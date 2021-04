Berio, portrait d’un explorateur passionné par la voix humaine

Au programme également : une intégrale de l'œuvre pour violon et piano du compositeur italien Rosario Scalero; Buxtehude, Schütz et Dijkman, les musiques de la passion dans l’Allemagne du XVIIe siècle; des ouvertures polonaises et des sonates pour clavecin de Scarlatti...

9h-10h30 - L'actualité du disque classique - Le disque du jour

10h30 - Le grand interprète de la semaine : Baiba Skride

Programmation musicale

Ignacy Feliks Dobrzyński

Symphonie n°2 : Final

Sinfonia Varsovia, Grezgorz Nowak (direction)

Album : Nowowiejski: Overtures & Dobrzynski: Symphony No 2

Label : Frederick Chopin Institute (2021)

Feliks Nowowiejski

Légende Baltique opus 28 : Ouverture

Sinfonia Varsovia, Grezgorz Nowak (direction)

Album : Nowowiejski: Overtures & Dobrzynski: Symphony No 2

Label : Frederick Chopin Institute (2021)

Domenico Scarlatti

Sonate K 35

Carlo Grante (piano)

Album :Scarlatti: The Complete Keyboard Sonatas, Vol. 6

Label : Music and Arts Programs of America (2020)

Domenico Scarlatti

Sonate K 39 et K 32

Carlo Grante (piano)

Album : Scarlatti: The Complete Keyboard Sonatas, Vol. 6

Label : Music and Arts Programs of America (2020)

Lüdert Dijkman

Lamentum Eller En-sorge Music : 3. Aria

Ensemble Correspondance, Sébastien Daucé (direction)

Album : Septem Verba & Membra Jesu Nostri

Label : Harmonia Mundi (2021)

Dietrich Buxtehude

Membra Jesu nostri BuxWV 75 : VII. Ad faciem : Illustra faciem tuam

Ensemble Correspondance, Sébastien Daucé (direction)

Album : Septem Verba & Membra Jesu Nostri

Label : Harmonia Mundi (2021)

Wolfgang Amadeus Mozart

Quatuor en sol mineur K. 478: I. Allegro

Pawel Wakarecy (piano), Jakub Jakowicz (violon), Katarzyna Budnik (alto), Marcin Zdunik (violoncelle)

Album : Zelenski, Mozart

Label : Frederick Chopin Institute (2021)

Luciano Berio

E si fussi pisci, chanson d'amour sicilienne, pour chœur mixte a cappella

Lucile Richardot (mezzo-soprano), Les Cris de Paris, Geoffroy Jourdain (direction)

Album : Berio to Sing

Label : Harmonia Mundi (2021)

Luciano Berio

Folk Songs, pour mezzo-soprano et sept instruments

Lucile Richardot (mezzo-soprano), Les Cris de Paris, Geoffroy Jourdain (direction)

Album : Berio to Sing

Label : Harmonia Mundi (2021)

Luciano Berio

Michelle II

Lucile Richardot (mezzo-soprano), Les Cris de Paris, Geoffroy Jourdain (direction) Album : Berio to Sing

Label : Harmonia Mundi (2021)

Rosario Scalero

Sonate pour violon et piano en ré mineur, op. 12 : 3. Vivace

Gran Duo Italiano

Album : Intégrale de l'œuvre pour violon et piano

Label : Brilliant classics (2020)

Rosario Scalero

Trois Valses-Caprices, op. 16 : 1. Lento

Gran Duo Italiano

Album : Intégrale de l'œuvre pour violon et piano

Label : Brilliant classics (2020)

Dimitri Chostakovitch

Concerto n°1 en la min op 77 : IV. Burlesque

Baiba Skride (violon), Gothenburg symphony, Santtu Matias Rouvali (direction)

Album : Baiba Skride interprete les concertos pour violon de Chostakovitch et Janacek

Label : Sony classical (2005)

Erich Wolfgang Korngold

Concerto pour violon en Ré Maj op 35 : 3. Finale. Allegro assai vivace

Baiba Skride (violon), Gothenburg symphony, Santtu Matias Rouvali (direction)

Album : American Concertos

Label : Orfeo (2018)

Heino Eller

Concerto pour violon en si mineur

Baiba Skride (violon), Orchestre symphonique d’Etat d’Estonie, Olari Elts (direction)

Album :Heino Eller : Oeuvres symphoniques

Label : Ondine (2018)