Ballade à Venise avec l'ensemble Nuovo Aspetto et le ténor Holger Falk

Également au programme, Thomas Adès joue Janacek au piano et dirige la 4e symphonie de Beethoven, Benjamin Alard interprète Jean-Sébastien Bach, Juan Carlos Munoz joue la symphonie pour mandoline de Piccone, Vasily Petrenko dirige Rossini...

9h/10h30 - L'actualité du disque classique - Le disque du jour :

10h20 - Le disque classique a gagner

10h30 - Les grands interprètes de la musique classique : Anne Gastinel

Programmation musicale

Antonio Vivaldi

Concerto en sol majeur

Ensemble Nuovo Aspetto

Album : Il Gondoliere Veneziano

Prospero Classic

Merzouga

Vaporetto, Linea Uno

Vaporetto, Linea Uno Anonyme

Si la Gondola

Si la Gondola Anonyme

Dal cuor che tanto

Dal cuor che tanto Merzouga

Osteria Al Squero

Holger Falk, tenor

Ensemble Nuovo Aspetto

Album : Il Gondoliere Veneziano

Prospero Classic

Janacek

Dans les brumes - Andantino

Thomas Adès, piano

Album : Janacek : Solo piano

Signum

Janacek

Sur le sentier broussailleux

Thomas Adès, piano

Album : Janacek : Solo piano

Signum

Ludwig van Beethoven

Symphonie n°4 - Final

Britten Sinfonia Thomas Adès, direction

Album : Beethoven: Symphonies Nos. 4-6 & Barry: Viola Concerto

Signum

Jean-Sébastien Bach

Wo soll ich fliehen hin

Benjamin Alard, piano

Album : Johann Sebastian Bach: The Complete Works for Keyboard Vol. 4

Harmonia Mundi

Jean-Sébastien Bach

Concerto BWV 976

Benjamin Alard, piano

Album : Johann Sebastian Bach: The Complete Works for Keyboard Vol. 4

Harmonia Mundi

Piccone

Sinfonia per la mandola in D Minor

Artemandoline, Juan Carlos Muñoz, mandoline

Album : Italian Baroque Mandolin Sonatas

Deutsche HM

Prokofiev

Sonate pour piano No. 8 en si bémol majeur

Nicolas Angelich, piano

Album : Prokofiev: Visions Fugitives, Piano Sonata No. 8 and Romeo & Juliet

Warner Classic

Tonu Korvits

VII. Last Blues, to Be Read Some Day

Estonian Philharmonic Chamber

Choir,

Risto Joost, direction

Album : Kõrvits: You Are Light and Morning

Ondine

Rossini/Respighi

La boutique fantasque - Galop

Royal Liverpool Philharmonic orchestra

Vasily Petrenko, direction

Album : StravinskyPetrushka (1911 version) and Rossini/Respighi: La Boutique fantasque

Onyx

Jacques Offenbach

Duo pour deux violoncelles

Anne Gastinel, violoncelle

Xavier Philipps, violoncelle

Rachmaninov

Sonate en sol mineur

Anne Gastinel, violoncelle

Pierre Laurent Aimard, piano

Josef Haydn

Concerto n°1

Anne Gastinel, violoncelle

Solistes de Moscou Yuri Bashmet, alto

Jean-Sébastien Bach

Suite n°6

Anne Gastinel, violoncelle