Actualité du disque : Telemann, Piazzolla, Poulenc...

Programmation musicale

Georg Philipp Telemann

Ouverture suite en sib majeur : conclusion (furioso)

Le Concert de nations

Dir. Jordi Savall

Jean-Féry Rebel

Les Caractères de la Danse

Le Concert de nations

Dir. Jordi Savall

Astor Piazzolla

Escualo pour Bandoneon et quatuor à cordes

William Sabatier, bandonéon

Quatuor Terpsycordes

Astor Piazzolla

Anxiety

William Sabatier, bandonéon

Quatuor Terpsycordes

Joseph Hortuno

Vamos todos a ver

Musica temprana

Anonyme

Voisins Voisines

Maîtrise de Radio France

Dir. Sofi Jeannin

Maitrise notre dame de Paris

Dir. Henri Chalet

Francis Poulenc

4 motets pour le temps de Noël : Hodie Christus Natur Est

Maîtrise de radio France

Dir. Sofi Jeannin

Maitrise notre dame de Paris

Dir. Henri Chalet

Georges Bizet

Variations Chromatiques de concert

Lilit Grigoryan, piano

Emmanuel Chabrier

Espana

Orchestre Symphonique de Boston

Dir. Seiji Ozawa

Ottorino Respighi

Fontaines de Rome : 3e et 4e mvt Trévi et Villa Médicis

Orchestre Symphonique de Boston

Dir. Seiji Ozawa

John Tavener

The Lamb

The Choir of King’s College, Cambridge

John Rutter

Dormi, Jesu

The Choir of King’s College, Cambridge

Felix Mendelssohn

_Songe d'une nuit d'été : marche des elfes O_rchestre des champs Elysées

Dir. Philippe Herreweghe

Jean-Sebastien Bach

Magnificat BWV243

Agnès Mellon, Barbara Schlick, Chapelle Royale et Collegium Vocale Gent