Actualité du disque : Teleman, Schubert, Strauss...

Programmation musicale

Georg PhilippTelemann

Concerto en mi mineur TWV52: e1 pour flûte à bec, traverso, cordes et basse continue

Ensemble AmarillisDirection : Héloïse Gaillard

Violaine Cochard, clavecin

Jean-Sébastien Bach

Concerto en do mineur BWV1060 pour hautbois et violon, cordes et basse continue

Franz Schubert

Sonate D 959

Barry Douglas, piano

Richard Strauss

Ariane à Naxos, suite symphonique arr. D. William Ochoa

Buffalo Philharmonic Orchestra

Direction : JoAnn Falletta

Gustav Mahler

Le Chant de la terre

Le Solitaire en Automne

Stephen Gadd, baryton

Bamberg Symphoniker

Direction : Jonathan Nott

Reynaldo Hahn

Au clair de lune : le vent

Alessandro Delvajan, piano

Reynaldo Hahn

Le Rossignol éperdu : Série I : Matinée Parisienne

Alessandro Delvajan, piano

Darius Milhaud

ScaramoucheBraziliera

Duo Ultima

Pierre Sancan

Lamento et Rondo

Duo Ultima

Portrait de la Semaine

Grace Bumbry

2. Wagner et Strauss

Richard Wagner

Tannhäuser

Choeur et orchestre du festival de BayreuthDirection Wolfgang Sawallisch

Strauss

Zueignung opus 10/1

Die Georgine opus 10/4

Sehnsucht opus 32/2

Ständchen opus 17/2

avec Erik Werba

Wolf

Gesang Weylas

Schlafendes Jesuskind

Anakreons Grab

Verborgenheit

avec Erik Werba