Actualité du disque : Les femmes compositrices Eleni Karaindrou, Nadia Boulanger, Hélène de Montgeroult...

Programmation musicale

Amy Beach

Concerto pour piano opus 45

Danny Driver, piano

BBC Symphony orchestra

Direction : Rebecca Miller

Cécile Chaminade

Concertstück en do dièse mineur opus 40

Danny Driver, piano

BBC Symphony orchestra

Direction : Rebecca Miller

Zara Levina

Concerto pour piano n°1

Maria Lettberg, Rundfunk Sinfoniorchester Berlin, Ariane Matiakh

Anna-Karin Klockar

Speeches : The Rigths of Woman

Allmänna Sangen

Direction : Maria Goundorina

Libby Larsen

Songs of Youth and Pleasure : n° 2 et n°3

Allmänna Sangen

Direction Maria Goundorina

Hélène de Montgeroult

Etude n° 19

Edna Stern, piano

Hélène de Montgeroult

Sonate pour piano n° 9

PrestoEdna Stern, piano

Fanny Mendelssohn-Hensel

Allegro Molto en sol majeur

Solweig Wikman, piano

Fanny Mendelssohn-Hensel

Adagio en mib majeur

Solweig Wikman, piano

Fanny Mendelssohn-Hensel

Wenn ich in deine Augen Sehe

Judith et Felicitas Erb, soprano ; Doriana Tchakarova pianoforte

Eleni Karaindrou

David

Tassis Christoyannopoulos, baryton

Camerata Orchestra

Direction : Alexandros Myrat

Meredith Monk

On behalf of nature : Pavement steps

Meredith Monk & Vocal Ensemble

Meredith Monk

Spider Web Anthem

Meredith Monk ; Vocal Ensemble

Nadia Boulanger

Trois pièces pour piano

Lucy Mauro, piano

Nadia Boulanger

Mélodies

Nicole Cabell, soprano ; Alek Shrader, Edwin Crossley Mercer, baryton ; Lucy Mauro, piano