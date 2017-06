Actualité du disque : Schubert, Mozart, Chabrier

Programmation musicale

Franz Schubert

Sonate D 845

Ran Jia, piano

Franz Schubert

Sonate en do mineur D 958

Allegro

Ran Jia, piano

Wolfgang Amadeus Mozart

Mithridate

Patricia Petibon, soprano

Le concert d'Astrée

Direction : Emmanuelle Haim

Wolfgang Amadeus Mozart

Mithridate

Michael Spyres, ténor ; Sabine Devieilhe, soprano

Le concert d'Astrée

Direction : Emmanuelle Haim

Friedrich Haendel

Il trionfo del tempo e del Disinganno

Michael Spyres, Sabine Devieilhe, Franco Fagioli

Le concert d'Astrée

Direction : Emmanuelle Haim

Orlando di Lasso

Alma Redemptoris

Studio de Musique Ancienne de Montréal

Direction : Andrew Mac Anerey

Orlando di Lasso

Dixit Martha ad Jesum

Studio de Musique Ancienne de Montréal

Direction : Andrew Mac Anerey

Joseph Bodin de Boismortier

Sonate II en ré majeur opus 41

Le Petit Trianon

Joseph Bodin de Boismortier

Sonate II en mi mineur opus 37

Le Petit Trianon

Georg Philipp Telemann

Du Bleibest dennoch unser Gott

Robin Johanssen, soprano

Concerto Melante

Direction : Raimar Orlovsky

Les 175 ans du Philharmonique de Vienne

4. Hors du répertoire germanique

Emmanuel Chabrier

Joyeuse marche

Direction : John Eliot Gardiner

Edward Elgar

Introduction et allegro

Küchl-quartet

Direction : John Eliot Gardiner

Piotr Illich Tchaïkovsky

Symphonie n°6 en si mineur opus 74 « Pathétique » : final

Direction Claudio Abbado

L'Orchestre Philharmonique de Vienne (Wiener Philharmoniker) a été créé en 1842. C’est l'un des plus anciens et des plus prestigieux Orchestres Philharmoniques du Monde. Le Wiener Philharmoniker fête son 175ème anniversaire.