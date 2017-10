Actualité du disque : Saint Saëns, Offenbach, Babell...

10H30 PORTRAIT DE LA SEMAINE

4. Vladimir Ashkenazy

Schubert - Beethoven

Franz Schubert

Mélodie hongroise

Franz Schubert

Sonate en la D 664

Ludwig van Beethoven

Concerto pour piano n° 1

Avec The Clevland Orchestra

Complément de programme

Leos Janacek

Otcenas

The Choir of St John’s College, Cambridge

Francis Poulenc

Messe en sol

The Choir of St John’s College, Cambridge