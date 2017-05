Actualité du disque : Ravel, Krenek et Marais

Programmation musicale

Maurice Ravel

L’enfant et les Sortilèges

Camille Poul, Paul Gay, Annick Massis, Mailys de Villoutreys

Radio-Sinfonieorchester Stuttgart des SWR

Stéphane Denève, direction

Maurice Ravel

Ma Mère L’Oye : le jardin féérique

Radio-Sinfonieorchester Stuttgart des SWR

Stéphane Denève, direction

Claude Debussy

L’enfant Prodigue

Duo « Rouvre les yeux à la lumière » Lia / Azaël

Roberto Alagna, Karina Gauvin

Orchestre Philharmonique de Radio France

Mikko Franck, direction

Maurice Ravel

L’enfant et les Sortilèges

Premier tableau

How’s your mug + Keng ça fou + Oh ma belle tasse chinoise + Arrière je réchauffe les bons + Adieu Pastourelles

Orchestre Philharmonique de Radio France

Mikko Franck, direction

Camille Saint-Saëns

Concerto pour piano n°3 en mib majeur opus 29 : final

Romain Descharmes, piano

Malmö Symphony Orchestra

Marc Soustrot, direction

Camille Saint-Saëns

Africa opus 89

Romain Descharmes, piano

Malmö Symphony Orchestra

Marc Soustrot, direction

François Couperin

Leçons de ténèbres

Troisième Leçons

Katherine Watson, Anna Dennis, sopranos

Arcangelo, Jonathan Cohen

Jean-Baptiste Dupuits

Pièce de Caractère (Œuvre V) : La Dupuits (Prélude)

Ensemble Danguy

Tobie Miller

Christophe le Menu de Saint-Philibert

La Vièle : 1. Air lent « Quels sons brillans »

Monika Mauch, soprano

Ensemble Danguy

Tobie Miller

Marin Marais

Suite en ré mineur

Rondeau

François Joubert-Caillet, viole

Miguel Henry, luth

Marin Marais

Suite en ré mineur à deux violes, théorbes et archiluth

Prélude + Allemande

François Joubert-Caillet, viole

Ensemble L’Achéron

Portrait de la semaine

Annie Fischer

Ludwig van Beethoven

Sonate op 27 n°2

Presto Agitato

1957

Annie Fischer, piano

Ludwig van Beethoven

Sonate n° 24 op 78

Annie Fischer

Ludwig van Beethoven

Sonate op 109

Thème et variations

Annie Fischer

1958