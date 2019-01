Actualité du disque : Rachmaninov, Kreisler, Chopin...

Programmation musicale

Serge Rachmaninov

Quatuor à cordes n°1 : scherzo

Quatuor Modigliani

Fritz Kreisler

Quatuor à cordes en la mineur : scherzo

Quatuor Modigliani

Frédéric Chopin

Sonate pour violoncelle et piano en sol min op 65 : 2. Scherzo

Sung Won Yang, violoncelle ; Enrico Pace, piano

Frédéric Chopin

Nocturne n° 20

Sung Won Yang, violoncelle ; Enrico Pace, piano

Robert Schumann

Adagio et allegro en La bémol Maj op 70 : 2. Raschundfeurig - pour violoncelle et piano

Sol Gabetta, violoncelle ; Bertrand Chamayou, piano

Joseph Haydn

Concerto pour violoncelle n°2 en Ré Maj op 101 HOB VIIb : 2 : 3. Rondo

Quirine Viersen, violoncelle

Combattimento consort Amsterdam

Jan Willem de Vriend, direction

Jan LadislavDussek

Sonate pour piano en Mi bémol Maj op 44 C 178 (L'adieu) : 3. Tempo di menuetto piu tosto allegro

Irène Polya, piano

Jan Ladislav Dussek

Sonate pour piano en Si bémol Maj op 24 C 96 : 1. Allegro con spirito / 2. Pastorale. Allegro moderato con espressione

Irène Polya, piano

Johannes Brahms

Ein DeutschesRequiem : 7. Selig sind die Toten (Choeur)

Cappella Amsterdam

Orchestre du 18e siècle

Daniel Reuss; direction

Josquin Desprez

In principio erat Verbum : In principio erat Verbum

Cappella Amsterdam

Daniel Reuss; direction

Claude Debussy

Quatuor à cordes en sol min op 10 L 91 (85) : 3. Andantino doucement expressif

Quatuor Tana

Philip Glass

Quatuor à cordes n°6 : Mouvement 3

Quatuor Tana

John Adams

Doctor atomic : To what benevolent demon (Acte II Sc 4) Oppie / That's their signal (Acte II Sc 4) Oppie Gerald Finley

Orchestre Symphonique de la BBC

John Adams, direction