Actualité du disque : Purcell, Holst, Dutilleux

Claudio Monteverdi

Si Dolce e l tormento

Magdelena Kozena. Private Musicke. Pierre Pitzl

The Beauty of Monteverdi

Claudio Monteverdi

Vespro della Beata Vergine

The Monteverdi Choir

John Eliot Gardiner

Ferdinand Rebay

Sonate n°2 pour hautbois et guitare

Michaela Hrabankova, Gabriel Bianco

Barna Kovats

Sonatine pour hautbois et guitare

Michaela Hrabankova, Gabriel Bianco

Gustav Holst

3 pièces pour hautbois et quatuor à cordes

Ensemble Arabesques

Gustav Holst

Quintet pour piano, Hautbois, clarinette, cor et basson op 3

Allegro moderato

Ensemble Arabesques

Eugène Bozza

Fantaisie pastorale opus 37

Hélène Devilleneuve, hautbois

Rikako Murata, piano

Edouard Destenay

Trio en si mineur pour hautbois, clarinette et piano opus 27

Hélène Devilleneuve, hautbois

Nicolas Baldeyrou, clarinette

Rikako Murata, piano

Henri Dutilleux

Sonate pour hautbois et piano

Scherzo. Vif

Nora Cismondi, hautbois

Sébastien Vichard, piano

Henri Dutilleux

Sarabande et cortège pour basson et piano

Fany Maselli, basson

Sébastien Vichard, piano

Henri Dutilleux

Choral, cadence et fugato pour trombone et piano

Axel Salles, trombone

Sébastien Vichard, piano

Francis Poulenc

Sonate pour violon et clavier : presto tragico

Aleksey Semenenko, violon

Inna Firsova, piano

Claude Debussy / Heifetz_

L’après-midi d’un faune_

Aleksey Semenenko, violon

Inna Firsova, piano

COUP DE CŒUR DE LA SEMAINE

Henry Purcell

Welcome to all the Pleasure Z339

Vincent Dumestre, le Poème Harmonique

Portrait de la semaine

Beaux Arts Trio

Ludwig van Beethoven

Quatuor en fa majeur op 135

Beaux Arts Trio