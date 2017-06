Actualité du disque : Purcell, Fiorenza, Rachmaninov

Programmation musicale

Félicien David

Lalla-Roukh

Véronique Gens, soprano

Orchestre de la radio de Munich

Direction : Hervé Niquet

Benjamin Godard

Les Guelfes

Véronique Gens, soprano

Orchestre de la radio de Munich

Direction : Hervé Niquet

Piotr Ilitch Tchaïkowsky, arr. Rachmaninov

Lullaby

Rustem Hayroudinoff, piano

Serguei Rachmaninov

Sonate n° 2

Allegro Agitato

Rustem Hayroudinoff, piano

Francesco Geminiani

Sonate n°6 opus 4 : final

Gottfried von der Goltz, violon ; Annekatrin Beller, violoncelle ; Torsten Johann clavecin ; Thomas C. Boysen, théorbe

Francesco Geminiani

The Art of playing violin opus 9

Gottfried von der Goltz, Gottfried von der Goltz, violon ; Annekatrin Beller, violoncelle ; Torsten Johann clavecin ; Thomas C. Boysen, théorbe

Nicola Fiorenza

Concerto pour deux violons et basse

Ensemble Aurora, Enrico Gatti

Giovanni Carlo Cailo

Sonate pour 3 violons et orgue

Ensemble Aurora

Henry Purcell

Chaconne en sol mineur Z730

Emerson String Quartet

Benjamin Britten

Quatuor à cordes n°3 en sol majeur opus 94

Emerson String Quartet

James MacMillan

Stabat Mater

The Sixteen - Britten Sinfonia

Harry Christophers

1- Erick Friedman

Henryk Wienawski

Scherzo-Tarentelle

Jean-Sébastien Bach

Concerto pour 2 violons

Avec Jascha Heifetz

Jean-Sébastien Bach

Chaconne de la 2e partita