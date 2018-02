Actualité du disque : Paganini, Palestrina, Mozart...

PROGRAMMATION MUSICALE

George Frederick Bristow

Symphonie n° 2

Royal Northern Sinfonia

Direction : Rebecca Miller

Christian Westerhoff

Concerto pour flûte: mvt lent

Gaby Pas-Van Riet : flûte

Symphonie Orchester Osnabrück

Direction : Andreas Hotz

Christian Westerhoff

Concerto pour alto n°1 en sol majeur

Barbara Buntrock, alto

Symphonie Orchester Osnabrück

Direction : Andreas Hotz

Ralph Vaughan Williams

Polka Mélancolique

Hong-Mei Xiao, alto

Busapest Symphony Orchestra Mav

Direction : Janos Kovacs

William Walton

Concerto pour Alto et orchestra

Hong-Mei Xiao, alto

Busapest Symphony Orchestra Mav

Direction : Janos Kovacs

Niccolo Paganini

Concerto pour violon n°1

Hilary Hahn, violon

Orchestre Symphonique de la Radio Suédoise

Direction : Eiji Oue

Wolfgang Amadeus Mozart

Sonate pour violon et piano K379

Hilary Hahn, Cory Smythe

Zoltan Kodaly

Sonatine pour violoncelle et piano

Istvan Vardai, violoncelle ; Klara Würtz, piano

Giovanni Pierluigi da Palestrina

Ricercar del quinto tono

Bruce Dickey, cornet à bouquin ; Liuwe Tamminga, orgue

Giovanni Pierluigi da Palestrina

Confitebor tibi Domine

Yale schola cantorum

Chef de Choeur : David Hill

10H30 PORTRAIT DE LA SEMAINE

3 . Mstislav Rostropovich

Musique française

Saint-Saëns

Concerto pour violoncelle et orchestra n° 1

Symphony Orchestra of the All Union Radio

Grigory Stolyarov

Fauré

Quatuor avec piano n° 1

Avec Emil Gilels, Leonid Kogan, Rudolf Barshai