Actualité du disque : Mozart, Sibélius, Rossini...

Programmation à compléter

Gioachino Rossini

L'Italienne à Alger : Cruda Sorte

Marie-Nicole Lemieux, soprano

Orchestre de l’Opéra National de Montpellier

Direction : Enrique Mazzola

Gioachino Rossini

Tancredi : Oh Patria !

Marie-Nicole Lemieux, soprano

Orchestre de l’Opéra national de Montpellier

Direction : Enrique Mazzola

Manuel de Falla

Fanfare pour une fête

Orchestre National d’Ile de France

Direction : Enrique Mazzola

Manuel de Falla

L’Amour Sorcier

Orchestre National d’Ile de France

Direction : Enrique Mazzola / Esperanza Fernandez

Wolfgang Amadeus Mozart

Quatuor K285 : 1er mvt

Lisa Friend, flûte

Members of the Brodsky Quartet

Franz Schubert

Klavierstücke D 946 n° 1

Ismaël Margain, piano

Franz Schubert

Sonate D960

Ismaël Margain, piano

Jean Sibelius

Romance opus 42

Orchestre Philharmonic de Bergen

Direction : Edward Garner

Jean Sibelius

In the Stream of life (orch. Rautavaara) : n°5 et n°7

Six Songs opus 36 (orch. Ivar Hellman) : n°6

Gerald Finley, baryton

Orchestre Philharmonic de Bergen

Direction : Edward Garner

Karl Böhm/ Beethoven - Brahms

Ludwig van Beethoven

Symphonie n° 7 : Allegro con brio

Berliner Philharmoniker

Johannes Brahms

Symphonie n° 1 : Mouvements 3 et 4

Berliner Phlharmoniker