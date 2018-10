Actualité du disque : Mozart, Beethoven, Ferrabosco...

Programmation musicale

Ludwig van Beethoven

Fugue en ut majeur WoO 215

Cédric Tiberghien, piano

Ludwig van Beethoven

Concerto pour piano n° 1 en ut majeur, Pp. 15 : III. Rondo

Cédric Tiberghien, piano

Orchestre national d'Île-de-France

Enrique Mazzola, direction

Wolfgang Amadeus Mozart

Les noces de Figaro : ouverture

Concerto Köln

René Jacobs, direction

Wolfgang Amadeus Mozart

Don Giovanni :

Lorenzo Regazzo, basse-baryton ; Johannes Weisser, baryton ; Olga Pasichnyk

Concerto Köln

René Jacobs, direction

Wolfgang Amadeus Mozart

Cosi Fan Tutte :

Véronique gens, Bernarda Fink, Werner Güra, Marcel Boone, Pietro Spagnoli, Graciela Oddone,

Kölner Kammerchor

Concerto Köln

René Jacobs, direction

Charles Villiers Standford

Quatuor à cordes n° 3 : II. Allegretto semplice

Dante Quartet

Gerald Finzi

Ecologue en fa majeur, Op. 10

Louis Lortie, piano

BBC Symphony Orchestra

Sir Andrew Davis, direction

Alexandre Tansman

Le train de nuit

Duo d'Accord

Alfonso Ferrabosco

Fantaisie n° 15 à 4, MB 62/15

Hathor Consort

Romina Lischka, direction

Alfonso Ferrabosco

La Sol Fa Mi Re Ut à 5, MB 81

Hathor Consort

Romina Lischka, direction

Tobias Hume

What greater grief

Les inAttendus

John Dowland

Can she excuse my wrongs

Les inAttendus

Philippe Hersant

Lully Lullay

Les inAttendus

4/5 Génération 1874-75

Maurice Ravel

Laideronnette, impératrice des pagodes

Czech Philharmonic Orchestra

Maurice Ravel

Pavane pour une infante défunte

Czech Philharmonic Orchestra

Arnold Schönberg

La Nuit transfigurée Op. 4

New Czech Chamber Orchestra