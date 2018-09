Actualité du disque : Mercadante, Pacelli, Schumann...

Programmation musicale

Joseph Haydn

Symphonie en ut majeur Hob I : 82 (L'ours) : 4. Finale

Le Concert de la Loge

Julien Chauvin, violon & direction

Jean-Baptiste Davaux

Symphonie concertante mêlée d'air patriotiques pour deux violons principaux : 1. Allegro moderato

Saverio Mercadante

20 Capricci pour flûte traversière et orchestre : 20. Allegro

Patrick Gallois, flûte traversière

Czech Chamber Philharmonic Orchestra

Concerto pour flûte traversière en ré majeur n°6 : 1. Allegro maestoso

Philipp Friedrich Buchner

Sonate 14 pour deux violons et basson

Wroclaw Baroque Orchestra

Stephane MacLeod, direction

Asprilio Pacelli

Dum esset rex

Gli Angeli Geneve ; Concerto Palatino

Johannes Brahms

Sonate F-A-E en mi mineur : Allegro

Leila Schayegh, violon ; Jan Schultsz, piano

Sonate en sol majeur Op. 78 : 2. Adagio

Leila Schayegh, violon ; Jan Schultsz, piano

Robert Schumann

Fantasiestücke Op. 73 : 2.. Lebhaft, leicht

Asko Heiskanen, clarinette ; Aapo Häkkinen, piano

Fantasiestücke Op. 88 : 3. Duett - 4. Finale

Réka Szilvay, violon ; Alexander Rudin, violoncelle ; Aapo Häkkinen, piano

Robert Schumann

L’oiseau prophète

Claire Désert, piano

Romance Op. 28 n° 2

Claire Désert, piano

Mason Bates

The (R)evolution of Steve Jobs : Scene 9 : The garage of the Jobs Familiy home, Los Altos

The Santa Fe Opera

Michael Christie, direction

4/5 Michel Dalberto, pianiste

Franz Liszt

Douze études d'exécution transcendante, S. 139 : n° 4 en ré mineur "Mazeppa"

Ballade pour piano en si majeur Op. 10 n°4

Trio pour violon cor et piano en mi bémol majeur Op. 40 : 1. Andante

Pierre Amoyal, violon ; Pierre del Vescovo, cor ; Michel Dalberto, piano