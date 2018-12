Actualité du disque : Mendelssohn, Daquin, Debussy...

Programmation musicale

Claude Debussy

Nocturnes L 98 : 2. Fêtes - pour orchestre

Claude Debussy

Prélude à l'après-midi d'un faune L 87 - pour orchestre

Les Siècles

François Xavier Roth, direction

Felix Mendelssohn

Variationssérieusespour piano en ré min op 54 : Variationsrejetées n°11 à 14

Felix Mendelssohn

Variationssérieusespour piano en ré min op 54

Lilit Grigoryan, piano

Felix Mendelssohn/ Charles Wesley

Hark theheraldangels sing - pourchoeur mixte a cappella

Bach Collegium Japan

Masaaki Suzuki, direction

William Kirkpatrick / Richard Storrs Willis

Away in a manger / Itcame upon themidnightclear / Ding dongmerry on high - pourchoeur mixte a cappella

Louis-Claude Daquin

Nouveau livre de Noëls : 1.Noël - pourorgue

Masato Suzuki, orgue

Bach Collegium Japan

Masaaki Suzuki, direction

Samuel Scheidt

Galliardcantus XX - pourensemble instrumental

Heinrich Albert

Ich steh' in Angst und Pein - versionpoursoprano et ensemble instrumental

Johann Hildebrand

Ach Herr Du Erbarmer der Menschen - poursoprano et bassecontinue Hanns Eisler

2 Elégies : 1. In die Städte kam ich zu der Zeit der Unordnung - arrangementpoursoprano et ensemble instrumental

Johann Hildebrand

Nun Herr du bist ja ein allmächtiger - poursoprano et bassecontinue

Erik Satie

Gnossienne n°3 - arrangementpourensemble instrumental

Dorothee Mields, soprano

Lautten Compagney

Wolfgang Katschner, direction

Jan Ladislav Dussek

Concerto pour 2 pianos en Si bémolMajop 63 : 3. Allegro moderato

Alexei Lubimov, pianoforte ; Olga Pashchenko, pianoforte

Finnish Baroque orchestra

Ensemble Meta4

Jan Ladislav Dussek

Sonate pourpianoforte en Mi bémolMajop 44 C 178 : 3. Tempo di menuetto più tosto allegro

Alexei Lubimov, pianoforte

Pascal Dusapin

Wenn du dem Wind : 1. Sei ruhig meine Königin - pourmezzo-soprano et orchestre

Natascha Petrinsky, mezzo-soprano

Orchestre National des Pays de la Loire

Pascal Rophé, direction



10h30portrait de la semaine

1.Barbara Hendriks

Wolfgang Amadeus Mozart

Dans un bois solitaire k 308

Avec Maria Joao Pires, piano

Ch'io mi scordi dite / Non temeramato bene K 505 - pour soprano piano et orchestre

Avec Maria Joao Pires, piano

Orchestre de Chambre de Lausane

Mika Eichenholz, direction

Messe en ut min K 427 : Et incarnatus est

Avec l’Académie de Saint-Martin-in-the-Fields

Sir Neville Marriner, direction

Les noces de Figaro : E Susanna non vien ? - Dove sono (Acte III) Récitatif et Air de la Comtesse

Avec l’English Chamber Orchestra

Jeffrey Tate, direction