Actualité du disque : Haydn, Debussy, Mozart...

PROGRAMMATION MUSICALE

Claude Debussy

Arabesque

Claude Debussy

Minstrels

Claude Debussy

Pour l’oeuvre du vêtement du blessé

Alain Planès, piano

Joseph Haydn

Quatuor opus 64 n°2 : final

Joseph Haydn

Quatuor opus 64 n°1 : 1er mvt

Quatuor Doric

Ludwig van Beethoven

Sonate clair de Lune

Presto

Valery Afanassiev, piano

Wolfgang Amadeus Mozart

Concerto pour violon n°4 en ré majeur K218 : 1er mvt

London Symphony Orchestra

Direction : Nikolaj Znaider

Johannes Brahms Sonate pour violon n° 3

Johannes Brahms

Sonate pour violon et piano n° 1

Tasmin Little, violon ; Piers Lane, piano

Johannes Brahms

Sonate pour alto et piano n°2 opus 120 : 1er mvt

Yuri et Ksenia Bashmet, alto et piano

10H30Portrait de la Semaine

5 . André Tchaïkowski

Prokofiev

Visions fugitive n° 20

Sonate n° 3 op 28

André Tchaïkowski

Concerto pour piano op 4 Maciej Grzybowski

Direction : Paul Daniel

Vienna Symphony Orchestra