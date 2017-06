Actualité du disque : Fauré, Dowland, Tinctoris

Programmation musicale

Serge Rachmaninov

Zdes’Khorosho

Olga Peretyatko, soprano

Orchestre Philharmonique de l’Oural

Direction : Dmitry Liss

Nikolai Rismky-Korsakov

Air de Marfa

Olga Peretyatko, soprano

Orchestre Philharmonique de l’Oural

Direction : Dmitry Liss

Dimitri Chostakovich

Lidochka’s Song

Olga Peretyatko. soprano

Orchestre Philharmonique de l’Oural

Direction : Dmitry Liss

Georgy Sviridov

Simon, Peter… Where are you ? Come To Me

Dmitri Hvorostovsk, baryton

St Petersbourg State Symphony Orchestra

Direction : Constantine Orbelian

Georgy Sviridov

He Virgin in the City

Dmitri Hvorostovsk, baryton

St Petersbourg State Symphony Orchestra

Direction : Constantine Orbelian

Serge Prokofiev

Suite Scythe op 20

Orchestre Philharmonique Tchèque

Direction : Zdenèk Kosler

Bohuslav Martinu

Parabole du Jardin

Orchestre Philharmonique Tchèque

Direction : Zdenèk Kosler

Gabriel Fauré

Romance opus 69

Brian O’Kane, violoncelle ; Micheal McHale, piano

Gabriel Fauré

Sonate pour violoncelle n°1 en ré mineur opus 109 : 1er mouvement

Brian O’Kane, violoncelle ; Micheal McHale, piano

Camille Saint-Saëns

Sonate pour violoncelle n°1 opus 32 : 1er mouvement

Brian O’Kane, violoncelle ; Micheal McHale, piano

Johannes Tinctoris

O virgo miserere mei

Le Miroir de Musique

Direction : Baptiste Romain

Johannes Tinctoris

Missa sine Nomine

Gloria

Le Miroir de Musique

Direction : Baptiste Romain

John Dowland

Lachrimae, or seven teares

Sit Fast

George Benjamin

Upon silence for mezzo-soprano and five viols

Sarah Breton, Sit Fast

1 - André Cluytens

Le répertoire français

Camille Saint-Saëns

La princesse jaune : ouverture

Orchestre de la société des concerts du conservatoire

César Franck

Psyché : Le sommeil de Psyché

Orchestre de la société des concerts du conservatoire

Albert Roussel

Le festin de l’araignée : la danse de l’éphémère

Symphonie n°3 en sol mineur : 3e et 4e mvt

Orchestre de la société des concerts du conservatoire