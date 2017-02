Actualité du disque : Chopin, Mendelssohn et Tchaïkovsky, Concerti italiens pour trompette et Max Weber

Programmation musicale

Frédéric Chopin

Etudes en do mineur opus 25/12

Frédéric Chopin

Sonate pour piano n°3 en si mineur opus 58

François-René Duchâble, piano

Felix Mendelssohn

Symphonie Italienne

Allegro Vivace

Gewabdhauorchester Leipzig

Direction : Kurt Masur

Pyotr Tchaïkovsky

Le Lac des Cygnes : Introduction / Russian Dance

Ida Haendel, violon ; Douglas Cummings, violoncelle

LSO

Direction : André Prévin

Antonio Vivaldi

Concerto pour trompette

Maurice André, trompette

Franz Liszt chamber Orchestra

Direction : Frigyes Sandor

Henri Tomasi

Concerto pour trompette et orchestre

Maurice André, trompette

Orchestre de chambre Radio Luxembourg

Direction : Louis de froment

Max Reger

A Ballet Suite opus 130 : n°1 à 3

Bamberger Symphoniker

Direction : Joseph Keliberth

Max Reger

Fünf augsgewählte Volkslieder : n°2 et n°5

The Hillard Ensemble

Cristobal de Morales

Pater Noster

The Hillard Ensemble

Arturo Benedetti Michelangeli

Robert Schumann

Le Carnaval de Vienne : n°1 Allegro

Concerto pour piano et orchestre en la mineur

avec orchestre de Paris dir. Barenboïm