Actualité du disque : Chavez, Ives, Bernstein

Programmation

John Philip Sousa

The Stars and stripes for ever

Royal Scottish national orchestra

Direction : Kristjan Järvi

John Philip Sousa

Dwellers of the Western World : The red man

Royal Scottish National Orchestra

Direction : Kristjan Järvi

Leonard Bernstein

On the Wterfront Suite

Tonkünstler Orchester

Direction : Yutaka Sado

Leonard Bernstein

Cha-Cha (“West-Side Story”, arr. Leo Smit)

Roberto Hidalgo, piano

*Carlos Chavez

*_Préludes pour piano n° 8

_Roberto Hidalgo, piano

George Antheil

Symphonie n°5 « Joyous »BBC Philharmonic

Direction : John Storgards

George Antheil

Over the plains

BBC Philharmonic

Direction : John Storgards

Charles Ives

Concord Sonata

Thomas Hell, piano

Charles Wakefield Cadman

Wolf song

Jean Dubé, piano

George Alfred Grant-Schaefer

2 danses indiennes

Jean Dubé, piano

Alexander Zemlinsky

Selige Steunde

Kate Lindsey, mezzo-soprano, Baptiste Trotignon, piano

Kurt Weill

Thousand of Miles

Don’t Look Now

Nanna’s liedKate Lindsey, mezzo-soprano, Baptiste Trotignon, piano

Marc Mellits

Quatuor à cordes n° 4

QuatuorDebussy

Marc Millits

Quatuor à cordes n° 3

Quatuor Debussy

Louis Frémaux

et l’orchestre de Birmingham

Hector Berlioz

Hector BerliozMenuet des follets (ext. Damnation de Faust)

Grande messe des morts opus 5 / Introitus

Le carnaval romain opus 9