Actualité du disque : Charles Gounod

Charles Gounod

Faust : Ballet (Acte V) : Danse de Phryné

Orchestre de l’Opéra de Paris

Georges Prêtre, direction

Charles Gounod

Faust : O Dieu que de bijoux (Acte III Sc 6) Marguerite

Mirella Freni, soprano

Choeur et Orchestre de l’Opéra de Paris

Georges Prêtre, direction

Charles Gounod

Roméo et Juliette : Va je t'aipardonné (Acte IV 1er tableau) Duo Juliette Roméo

Alfredo Kraus, ténor ; Catherine Malfitano, soprano

Orchestre du Capitole

Michel Plasson, direction

Charles Gounod

Sérénade

Vienslesgazonssontverts

L‘absent

Barbara Hendricks, soprano ; Michel Dalberto, piano

Charles Gounod

Petite symphonieavecvents

Halle Orchestra

John Barbirolli, direction

Charles Gounod

Symphonie n°2 en Mi bémolMaj : 1. Adagio - Allegro agitato

Orchestre du Capitole

Michel Plasson, direction

Charles Gounod

Mors et Vita :

Et dixit : quisedebat in Throno (3ème partie : Vita) Baryton et choeur

Ego sum Alpha et Omega (3ème partie : Vita) Baryton et choeur

Hosanna in excelsis (3ème partie : Vita) Choeur

José van Dam, baryton

Orchestre du Capitole

Michel Plasson, direction

Charles Gounod

Messe solennelle de Sainte Cécile : Kyrie

Orchestre de la Société des Concerts du Conservatoire

Jean-Claude Hartemann, direction

Charles Gounod

3 romances sans paroles

Roberto Prosseda, piano

Charles Gounod

Sonate pour piano à 4 mains en Mi bémol Maj CG 617 : 3. Presto

Roberto Prosseda, piano ; Enrico Pompili, piano

Charles Gounod

Quatuor en fa majeur : 2e mvt (scherzo)

Quatuor Cambini Paris

5. Tatiana Nikolayeva

Russes

Tatiana Nikolayeva

Etude de concert n° 3 op 13

Serge Prokofiev

Pierre et le loup

Serge Prokofiev

Sonate n° 8

Finale

Dimitri Chostakovich

Préludes et fugue n° 13