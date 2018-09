Actualité du disque : Bruch, Cui, Salieri...

Programmation musicale

Max Bruch

Concerto pourviolon n°1 en sol min op 26 : 3. Finale. Allegro energico

Max Bruch

Fantaisieécossaise en Mi bémolMajop 46 : 4. Finale. Allegro guerriero - pourviolon et orchestre

Joshua Bell, violon et direction

Academy of St Martin in the fields

Friedrich Gernsheim

Elohenu - pourvioloncelle et piano

Friedrich Gernsheim

Sonate pour violoncelle et piano n°2 en mi min op 79 : 1. Allegro non troppo, ma con passione

Alexander Hülshoff, violoncelle ; Oliver Triendl, piano

Ludwig van Beethoven

Symphonie n°5 en ut min op 67 : 1. Allegro con brio

Dimitri Chostakovich

Symphonie n°5 en ré min op 47 : 2. Allegretto

Dresden Philharmonie

Michael Sanderling, direction

César Cui

12 miniaturesop 20 : 5. Cantabile - arrangementpour piano à 4 mains

César Cui

Suite n°2 en Mi Majop 38 : 3. Scherzo - arrangementpour piano à 4 mains

Maria Ivanova & Alexander Zagarinsky, piano

Louis Couperin

Suite pour clavecin en si min : Allemande 115

Louis Couperin

Suite pour clavecin en Sol Maj : Chaconne 89

Christophe Rousset, clavecin

Antonio Salieri

Les Horaces :

Ô Rome ! ô mapatrie (Acte I 1er intermède) Le grandprêtrechoeur

Sinfonia (Acte I 1er intermède) (instrumental)

Ô dieux, défenseurs de nos lois (Acte I 1er intermède) Choeur

Adrew Foster Williams, baryton basse

Les Talents Lyriques

Christophe Rousset, direction

Antonio SalieriLes Horaces

Par l'amour et par l'amitié (Acte II Sc 5) Camille Curiace

Ô Ciel (Acte II Sc 5) Récitatif Camille Curiace

Coeur insensible, amantbarbare (Acte II Sc 5) Camille Curiace

Coeur insensible, amantbarbare (Acte II Sc 5) Camille Curiace

Judith van Wanroij, soprano ; Cyrille Dubois, ténor

Les Talents Lyriques

Christophe Rousset, direction

Antonio Salieri

LesDanaïdes : ouverture

Les Talents Lyriques

Christophe Rousset, direction

10H30PORTRAIT DE LA SEMAINE

1/5 Alicia de Larrocha, pianiste

Federico Mompou

Impresiones intimas : 1. Planys I - pour piano

Isaac Albeniz

Ibéria :

Cahier I : 1. Evocacion - 2. El puerto - 3. El corpus en Sevilla pour piano

Enrique Granados

El pelele