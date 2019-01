Actualité du disque : Berlioz, Dowland, Parry...

Programmation musicale

Hector Berlioz

Les nuits d'été op 7 : 1. Villanelle - pour baryton et orchestre

Stephane Degout, baryton

Les Siècles

François-Xavier Roth, direction

Hector Berlioz

Harold en Italie op 16 : 4. Orgie de brigands - pour alto et orchestre

Tabea Zimmermann, alto

Les Siècles

François-Xavier Roth, direction

Hector Berlioz

Symphonie fantastique op 14 H 48 : 2. Un bal - arrangement pour piano à double clavier

Marie Josèphe Jude, piano ; Jean-François Heisser, piano

Hector Berlioz

Roméo et Juliette op 17 : Roméo au tombeau des Capulets (3ème partie)

Orchestre Symphonique de San Francisco

Michael Tilson Thomas, direction

Richard Dering

Factum est silentium - pour ensemble vocal a cappella

Stile antico

John Dowland

Flow, my tears - pour ensemble vocal a cappella

Stile Antico

Hubert Parry

Grapes - pour baryton et piano

Roderick Williams, baryton ; Andrew West, piano

Hubert Parry

My heart is like a singing bird - pour soprano et piano

Sarah Fox, soprano ; Andrew West, piano

Ethel Smyth

Concerto pour violon et cor : 1. Allegro moderato

Thomas Albertus Irnberger, violon ; Milena Viotti, cor

Wiener Concert-Verein

Doron Salomon, direction

Claude Debussy

12 Etudes pour piano L 143, Livre II : 10. Pour les sonorités opposées

Joseph Moog, piano

Maurice Ravel

Gaspard de la nuit : 1. Ondine - pour piano

Joseph Moog, piano

Richard Wagner

Die Walkyrie (adieux de Wotan)

Matthias Goerne, baryton

Hong Kong Philharmonic orchestra

Jaap van Zweden, direction