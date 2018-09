Actualité du disque : Beethoven, Mayr, Foscarini...

Programmation musicale

Ludwig van Beethoven

Trio pour piano, clarinette et violoncelle n°4 en si bémol majeur Op. 11 (Gassenhauer) : 3. Tema con variazioni

Eric Le Sage, piano ; Paul Meyer, clarinette ; Claudio Bohorquez, violoncelle

Ludwig van Beethoven

_Trio en mi bémol majeur Op. 38 pour piano, clarinette et violoncelle : 1. Adagio – Allegro con b_rio

Eric Le Sage, piano ; Paul Meyer, clarinette ; Claudio Bohorquez, violoncelle

Robert de Visée

Prélude en ré mineur

Rolf Lislevand, théorbe

Georg Friedrich Händel (Arr. Herbert Walser-BreuB)

Ode for the birthday of Queen Anne HWV 74 : 1. Eternal source of light divine

Rolf Lislevand, luth

Concerto Stella Matutina

Herbert Walser-BreuB, direction

Giovanni Paolo Foscarini (Arr. Herbert Walser-BreuB & Thor-Harald Johnsen)

Pass'e mezzo e passacalli

Rolf Lislevand, luth

Concerto Stella Matutina

Herbert Walser-BreuB, direction

Georg Friedrich Händel

Ach Herr, mich armen Sünder : Heil du mich, lieber Herre (Choeur)

La Capella Ducale

Georg Friedrich Händel

Passion selon Saint Jean : Da nahm Pilatus Jesum und geisselte ihn- Unsre Bosheit ohne Zahl - Und die Kriegsknechte flochten eine Krone - Sei gegrüsset, lieber Jüdenkönig ! - Und gaben ihm Backenstreiche - Schauet, mein Jesus ist Rosen zu gleichen - Pilatus spricht zu ihnen - Da ihn die Hohenpriester und die Diener sahen - Pilatus spricht zu ihnen - Die Jüden antworteten ihm - Da Pilatus das Wort höret - Du hättest keine Macht über mir

La Capella Ducale

Robert Schumann

8 Fantasiestücke pour piano Op. 12 : 3. Warum / 4. Grillen

Denes Varjon, piano

Maurice Ravel

Gaspard de la nuit : 1. Ondine

Denes Varjon, piano

Igor Stravinsky

L'oiseau de feu suite n°2 : 5. Danse infernale du roi Kastchei et ses sujets - 6. Berceuse - 7. Finale

London Philharmonic Orchestra

Klaus Tennstedt, direction

Johann Simon Mayr

Me miserum, quid hoc en do mineur : Aria. Concentu harmonico late exultando

Andrea Lauren Brown, soprano

I Virtuosi Italiani

Franz Hauk, direction

Johann Simon Mayr

Salve Regina en si bémol majeur

Markus Schäfer, ténor

I Virtuosi Italiani

Franz Hauk, direction

Johann Simon Mayr

Miserere en sol min : 1. Miserere mei Deus

Simon Mayr Chorus

I virtuosi italiani

Franz Hauk, direction

2/5 Orchestre de Chambre de Lausanne : Lawrence Foster et Jesus Lopez Coboz

Georges Enesco

2 Intermèdes pour cordes Op. 12 : 1. Allègrement

Lawrence Foster, direction

Igor Stravinsky

Suite pour orchestre n°2 : 1. marche / 2. Valse - 3. Polka - 4. Galop

Jesus Lopez Coboz, direction

Franz Schubert

Rondo pour violon et orchestre en la majeur D 438

Gidon Kremer, violon

Jesus Lopez Cobos, direction