Actualité du disque : Beethoven, Lulier, Vaughan-Williams...

Programmation musicale

Ludwig van Beethoven

Sonate pour piano n°14 en ut dièse min op 27 n°2 (Clair de lune) : 3. Presto agitato

Pavel Kolesnikov, piano

Ludwig van Beethoven

Andante pour piano en Ut majeur WoO 211 - Presto pour piano en ut min WoO 52

Pavel Kolesnikov, piano

Ludwig van Beethoven

7 Bagatelles pour piano Op. 33 : 5. Allegro ma non troppo en ut majeur

Pavel Kolesnikov, piano

Ludwig van Beethoven

Concerto pour violon en ré majeur Op. 61 : III. Rondo allegro

Léo Marillier, violon

Ensemble A-letheia

Antoine de Grolée, direction

Ludwig van Beethoven

Missa Solemnis : Credo

Czech Philharmonic Choir Brno ; Orchester der Beethovenhalle Bonn

Marc Soustrot, direction

Giovanni Lorenzo Lulier

Sonate en ré majeur : 4. Presto

Accademia Ottoboni

Marco Ceccato, violoncelle & direction

Giovanni Lorenzo Lulier

Là dove a pafo in seno : 1. Là dove a pafo in seno (Récitatif soprano) - 2. Oh, madre cara (Air soprano) - 3. In così fatti accenti (Récitatif soprano) - 4. Se un minuto animaletto (Air soprano)

Francesca Boncompagni, soprano

Accademia Ottoboni

Marco Ceccato, violoncelle & direction

Claudio Monteverdi

Vêpres de la vierge : Psaume 109, Dixit Dominus à six voix

Ludus Modalis

Bruno Boterf, direction

Giovanni Paolo Cima

Sonata 50 in eco a 4

Les Sacqueboutiers

Ralph Vaughan-Williams

Darest thou now, O soul

Orchestre et Choeur Symphonique de la BBC

Martyn Brabbins, direction

Claude Debussy

Debussy : Suite bergamasque, L. 75 - 4. Passepied

Alice Sara Ott, piano

Maurice Ravel

Gaspard de la nuit : Ondine

Alice Sara Ott, piano

2/5

Zdeněk Fibich

Symphonie n° 3 en mi mineur, Op. 53 : IV. Allegro maestoso. Allegro vivace

Brno Philharmonic orchestra

Leoš Janáček

Taras Bulba : The Prophecy and Death of Taras Bulba

Brno Philharmonic orchestra

Gustav Mahler

Symphonie n° 2 en do dièse mineur : I. Urlicht. Sehr feierlich, aber schlicht

Dagmar Peckova, mezzo-soprano

Prague Philharmonia