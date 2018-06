Actualité du disque : Beethoven, Hersant, Ravel...

PROGRAMMATION MUSICALE

Ludwig van Beethoven

Quatuor avec piano en mib majeur op 16

Ludwig van Beethoven

Concerto pour piano n° 4

Finale

Stéphanos Thomopoulos, piano

Quatuor Varèse

Ludvig van Beethoven

Quatuor opus 59 n°2 : final

Philippe Hersant

Quatuor n°4 The (The Starry Sky)

Quatuor Girard

Maurice RavelSonate pour violon et piano n°2 en Sol Maj M 77 : 3Perpetuum mobile Blake Pouliot, violon ; Hsin-i Huang, piano

Claude Debussy

Sonate pourviolon et piano

Blake Pouliot, violon ; Hsin Huang, piano

Joseph Haendel

Acis and Galatea

Sinfonia

Oh thepleasure oft he plains

Early Opera Company

Christian Curnyn, direction

Joseph Haendel

Acis and Galatea

As when the dove

Lucy Crow, soprano ; Allan Clayton, ténor

Early Ppera Company

Christian Curnyn, direction

Giulio Caccini

L’Euridice

Io che d’altisospir, La Tragedia

Francesca Aspromonte, soprano

Il Pomo d’Oro

Enrico Onofri, direction

Franz Liszt

Rêve d'amour

Frédéric Chopin

Sonate n°2 opus 35 : 1er mvt

Aimi Kobayashi, piano



10H30PORTRAIT DE LA SEMAINE

1.Orchestre de Chambre de Lausanne, 75 ans

Victor Desarzens et Armin Jordan

Joseph Haydn

Symphonie n°54 : menuet (3e mvt)

Victor Desarzens, direction

Wolfgang Amadeus Mozart

Concerto n°23 : mvt lent

Samson François, piano

Victor Desarzens, direction

Joseph Haydn

Symphonie n°22 : final

Armin Jordan, direction

Joseph Haydn

Berenice, chefai, scène de Bérénice

Felicity Lott, soprano

Armin Jordan, direction