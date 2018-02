Actualité du disque : Bach, Mayer, Tippett...

PROGRAMMATION MUSICALE

Claude Debussy

En blanc et noir

Claude Debussy

Bruyères, Général Lavine, La terrasse des audiences du clair de lune

Maurizio et Daniele Pollini, piano

Camille Saint Saëns

Suite en ré mineur : sérénade

Guillermo Pastrana, violoncelle

Camille Saint Saëns

Suite algérienne : 2 premiers mouvements

Orchestre National Basque

Direction : Jun Märkl

Jean-Sébastien Bach

Suite en do mineur BWV 997

Alberto Grugnola, Luth

Jean-Sébastien Bach

Sonate en sol mineur BWV 1001

Alberto Grugnola, Luth

Emilie Mayer

Quatuor avec piano en sol majeur

Mariani Klavierquartett

Michael Tippett

Symphonie n° 1

Direction : Martyn Brabbins

Michael Tippett

Symphonie n° 2

BBC Scottish Symphony Orchestra

Direction : Martyn Brabbins

Arthur Bliss

God Save the Queen (arr. Choeur et orchestre Arthur Bliss)

BBC Symphony orchestra ; chorus

Direction : Sir Andrew Davis

Arthur Bliss

The Beatitutes

Emily Birsan, soprano ; Ben Johnson, ténor

BBC Symphony Orchestra ; chorus

Direction : Sir Andrew Davis

10H30 PORTRAIT DE LA SEMAINE

5. Mstislav Rostropovich

Mstislav Rostropovich au piano et à la direction

Tchaïkowsky

Mélodies op 6 n° 6-2-1

Galina Vishnevskaya, Rostropovitch (piano)

Prokofiev

Romeo et Juliette

Suite n° 1

National Symphony Orchestra. Rostropovitch