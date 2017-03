Actualité du disque : Krommer, Scheidt, Gonzales...

Alexandre Scrabine

Sonate pour piano n°3 opus 23 : Andante

Andrew Tyson, piano

Maurice Ravel

Miroirs : Une barque sur l’océan

Alborada del Gracioso

Andrew Tyson, piano

Bela Bartok

Sonate pour piano

Allegro molto

Cédric Tiberghien, piano

Bela Bartok

Sonate pour deux pianos et percussion

Finale

Cédric Tiberghien et François-Frédéric Guy, piano ; Colin Currie et Sam Walton, percussions

Antonio Vivaldi

Les quatre saisons : l’hiver

Daniel Hope, violon

Robert Schumann

Dichterliebe (arr. Daniel Hope)

Daniel Hope, violon, Jacques Ammon, piano ; Jane Berthe, harpe

Chilly Gonzales

Les Doutes d’août (featuring Chilly Gonzales)

Daniel Hope, violon ; Chilly Gonzalez, piano

Franz Krommer

Symphonie n° 2

Orchestrea della Svizzera Italiana

Direction : Howard Griffiths

Anonyme

Rolling Hornpipe

Freddy Eichelberger, Cistre ; Les Harpies

Palestrina

Vestiva i colli e le campagne intorno

Freddy Eichelberger, cistre ; Les Harpies

Samuel Scheidt

Christ lag in todesbanden

Vox Luminis, Lionel Meunier

Christoph Bernhardt

Deutsche Messe

Vox Luminis

Portrait de la Semaine

Karl Böhm / Schubert

Franz Schubert

Rosamonde

Ouverture

Berliner Philharmoniker

Franz Schubert

Symphonie n° 9

Andante - Allegro

Berliner Philharmoniker