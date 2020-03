Le voyage d'hiver de Noëmi Waysfeld et Guillaume de Chassy

Au menu du jour également : Khatchaturian avec un Concerto pour violon et les Tableaux de l'enfance, le dernier concert de Georges Prêtre à la Scala de Milan, Marina Thibeault et Marie-Eve Scarfone enregistrent le répertoire pour alto et piano des compositrices des XIXe et XXIe siècles...

Playlist En pistes du 10 mars 2020