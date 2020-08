Le Messie de Haendel par la Gaechinger Cantorey et Hans-Christoph Rademann

Au menu du jour : Erin Wall et Joshua Hopkins chantent la Thaïs de Massenet avec l'Orchestre symphonique de Toronto dirigé par Sir Andrew Davis, "After a dream", un album harpe et flûte par Emmanuel Ceysson et Frédéric Chatoux, les quintettes avec piano de Fauré par le Mozart Piano Quartet...

Playlist En pistes du 24 août 2020