Voyage dans le temps avec Inon Barnatan

Cette semaine chez les contemporains, place aux grands moments du festival d'Edimbourg avec le BBC Orchestra mais aussi au voyage avec le dernier album du pianiste Inon Barnatan paru en novembre dernier sous le label PentaTone.

Programmation musicale

Anna Clyne

PIVOT

Dalia Stasevska, BBC Symphony Orchestra

Album : Orchestral Series Highlights 2021 (Edinburgh International Festival)

Label : Linn Records (2021)

Peter Maxwell Davies

A Spell for Green Corn

Marin Alsop, BBC Symphony Orchestra

Album : Orchestral Series Highlights 2021 (Edinburgh International Festival)

Label : Linn Records (2021)

ⓘ Publicité Radio France ne vous demandera jamais de communiquer vos coordonnées bancaires.

Frederik Neyrinck

Landru Suite, Part I : Fragment A

Il Solisti

Album : The Flemish Connection, Vol. 2: Works by Frederik Neyrinck

Label : Passacaille (2021)

Frederik Neyrinck

Landru Suite, Part III: Fragment E : 'La femme invisible'

Il Solisti

Album : The Flemish Connection, Vol. 2: Works by Frederik Neyrinck

Label : Passacaille (2021)

György Ligeti

Musica Ricercata No. 10, Vivace. Capriccioso

Inon Barnatan

Album : Time Traveler's Suite

Label : PentaTone (2021)

Thomas Adès

Blanca Variations

Inon Barnatan

Album : Time Traveler's Suite

Label : PentaTone (2021)

LE DISQUE CONTEMPORAIN DE LA SEMAINE AUDIO 9 min émission Le Disque contemporain de la semaine Time Traveler's Suite - Inon Barnatan

Dimitri Tchesnokov

Sonatine, Op.54: III. Jeux

Anna Wierer, Alina Pronina

Album : Tchesnokov: Tales without Words, Music for Flute and Piano

Label : Brilliant Classics (2021)

Dimitri Tchesnokov

Quelque part à Tsushima, Op.99

Anna Wierer, Alina Pronina

Album : Tchesnokov: Tales without Words, Music for Flute and Piano

Label : Brilliant Classics (2021)