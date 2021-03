Un Concerto pour piano de Toshio Hosakawa par sa dédicataire, Momo Kodama

Un hommage au groupe Pink Floyd avec le projet Sound Meditation imaginé par Musiques Nouvelles, trois oeuvres de Thierry Escaich enregistrées par la Maîtrise et l'Orchestre philharmonique de Radio France et trois nocturnes de Philippe Hersant pour flûte, alto et harpe...

Programmation musicale

Toshio Hosokawa

Etude pour piano n°3 : Calligraphy Haïku 1 Line

Momo Kodama

Album : Point and line

Label ECM (2017)

ToshioHosokawa

Lotus under the moonlight - pour piano et orchestre

Momo Kodama, Mito Chamber Orchestra, Seiji Ozawa

Album: Momo Kodama interprète Toshio Hosokawa et Wolfgang Amadeus Mozart

Label ECM (2021)

à réécouter émission Le Disque contemporain de la semaine Hosakawa / Mozart - Momo Kodama, Seiji Ozawa, Mito Chamber Orchestra

Thierry Escaich

La Piste des chants

Maîtrise de Radio France, Orchestre Philharmonique de Radio France, Mikko Franck

Album : Cris

Label : Radio France (2021)

Luciano Berio

Wasserpiano

André Ristic

Album : Sound Meditation Volume 1

Label Cypres (2021)

KRDQF

The little gig in the sky

André Ristic, Pierre Quiriny, Hughes Kolp, Jean Paul Dessy, Jarek Frankowski

Album : Sound Meditation Volume 1

Label Cypres (2021)

Philippe Hersant

Trois Nocturnes : II et III

Jean-Luc Menet, Ensemble Alternance

Album : Pilippe Hersant : Mnaomai

Label : Stradivarius