Okeanos de Bernd Richard Deutsch par le Cleveland Orchestra sous la direction de Franz Welser-Möst

Également Alba de Rebecca Saunders par l'Orchestre de la radio bavaroise, Francisco Coll par Patricia Kopatchinskaja et Camerata Bern...

Programmation musicale :

ErnstKrenek

Static and Ecstatic opus 241

Cleveland orchestra Franz Welser Möst, direction

Album : Schubert: Symphony No. 9 & Křenek: Static and Ecstatic

[Cleveland Orchestra TCO0002]

Bernd RichardDeutsch

Okeanos

Cleveland orchestra Franz Welser Möst, direction

Album : A New Century, Orchestral Works by Beethoven, Varèse, Staud, R. Strauss, Deutsch & Prokofiev

[Cleveland Orchestra TCO0001]

à réécouter émission Le Disque contemporain de la semaine A New Century - Cleveland orchestra, Franz Welser Möst

Rebecca Saunders

Alba - pour trompette et orchestre

Marco Blaauw, trompette

Orchestre de la radio bavaroise Peter Eotvos, direction

Album : Rebecca Saunders: Still - Aether - Alba

[BR Klassik 900635]

Steve Reich

Music for two or more piano

Holst Sinfonietta

- Klaus Simon, piano

- Jörg Schweinbenz, piano

Album : Reich: Eight Lines & City Life

[Naxos 8559682]

Francisco Coll

Lalulalied

Patricia Kopatchinskaja, violon

Camerata Bern, ensemble de chambre

Album : Plaisirs illuminés

[Alpha ALPHA580]

Francisco Coll

Les plaisirs illuminés

Patricia Kopatchinskaja, violon

Sol Gabetta, violoncelle

Camerata Bern, ensemble de chambre

Album : Plaisirs illuminés

[Alpha ALPHA580]