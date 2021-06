L'album "connecté" du violoniste et compositeur belge Paul Pankert

A retrouver aussi : les œuvres d'Olga Neuwirth et Uri Caine inspirées par les Concertos Brandebourgeois de Bach; l'album du quatuor Diotima consacré au compositeur Mauricio Sotelo ; deux pièces de Bryn Harrison gravées pour la première fois au disque par l'Ensemble Contrechamps...

Programmation musicale

Paul Pankert

Remote 2.0

KL-EX-ENSEMBLE (Anne Davids, Vedran Mutic, Achim Bill, Paul Pankert)

Album : Connected

Label : Etcetera (2021)

Paul Pankert

Connected II

KL-EX-ENSEMBLE (Philipp Gerschlauer, Paul Pankert)

Album : Connected

Label : Etcetera (2021)

à réécouter émission Le Disque contemporain de la semaine Connected - Paul Pankert

Mauricio Sotelo

Quatuor à cordes n°4 Quasals VB 131

Quatuor Diotima

Album : Mauricio Sotelo

Label : Naïve (2021)

Olga Neuwirth

Aello

Claire Chase, Anders Hemström, Margit Csökmei, Oskar Ekberg, Lars Fhager

Album : The Brandenburg Project

Label : Bis (2021)

Uri Caine

Hamsa

Fiona Kelly, Antje Weithaas, Uri Caine

Album : The Brandenburg Project

Label : Bis (2021)

Bryn Harrison

How things come Together

Ensemble Contrechamps, Vimbayi Kaziboni (direction)

Album : Time becoming

Label : Neu Records (2020)