Hommage à l'altiste Christophe Desjardins, musicien manifeste de la création musicale contemporaine

L'émission s'ouvre aujourd'hui avec un hommage à l'altiste Christophe Desjardins, décédé jeudi 13 février dernier. Vous pourrez réentendre des extraits de ses deux derniers enregistrements discographiques, consacrés aux œuvres d'Edith Canat de Chizy et d'Ivan Fedele...

Programmation musicale

Edith Canat de Chizy

Lament

Christophe Desjardins

Ivan Fedele

Ritrovari : n°3 Courante

Christophe Desjardins

Giovanni Gabrieli

Ricercar n°3

Christophe Desjardins

Luis Tinoco

Frisland

Seatle Symphony, Ludovic Morlot

Jan Erik Mikalsen

Concerto pour clarinette : 1er mouvement

Björn Nyman, Norwegian Radio orchestra, Thomas Søndergård

Sylvano Bussotti

Due Ballabili pour harpe et clarinette

Duo Controversia

Cecilie Ore

The Vatican Trilogy : The fig leaf Campaign

Nordic Voices