György Ligeti, Tonu Korvits, Ana Sokolović, Bryce Dessner, Luigi Nono...

Au programme ; 18 études pour piano de György Ligeti, des pièces chorales et un concerto pour clarinette basse du compositeur estonien Tonu Korvits, les quatuors d'Ana Sokolović et de Bryce Dessner et une oeuvre de Nono pour pour pour violon solo et huit bandes magnétiques...

Playlist En Pistes du 14 mars 2021