En pistes, contemporains ! Spécial Coup de cœur de la saison

Pour cette dernière émission de la saison 2020-2021, En Pistes contemporains revient sur ses coups de cœur discographiques, de Caroline Shaw à Thomas Simaku, de Julius Eastman à Zibouklé Martinaityté...

Programmation musicale

Caroline Shaw

Narrow Sea : Part 5

Dawn Upshaw, Gilbert Kalish, So Percussion

Album : Narrow Sea

Label : Nonesuch (2020)

Zibouklé Martinaityté

Darkness of Light

Lithuanian National Symphony Orchestra, Giedre Šlekyte (direction)

Album : Saudade

Label : Ondine (2021)

Dobrinka Tabakova

The Smile of Flamboyant Wings

Goldmund quartet

Album : Travel Diaries

Label : Berlin Classics (2020)

Julius Eastman

Evil Nigger

Kai Schumacher, Patricia Martin, Benedkt ter Braak, Mirela Zhulali

Album : Julius Eastman - Evil Nigger / Gay Guerrilla

Label : Neue meister (2021)

Aleksander Nowak /Szczepan Twardoch

Drach - Dramma per musica

Joanna Freszel (soprano), Jan Jakub Monowid (contre-ténor), Sebastian Szumski (baryton), Marcin Swiatkiewicz (clavecin), Aukso orchestra, Marek Mos (direction)

Album : Nowak: Drach

Label : Anaklasis (2020)

Thomas Simaku

Quatuor à cordes n° 5 : Vigoroso, preciso - Quasi angelico - Vigoroso brutale

Quatuor Diotima

Album : Con-Ri-Sonanza (Chamber Works)

Label : Bis (2020)

Tonu Korvits

You are Light and Morning : I. Tu sei come una terra

Estonian Philharmonic Chamber Choir, Tallinn Chamber Orchestra, Risto Joost (direction)

Album : Tonu Korvits

Label : Ondine (2020)