Actualité CD de la création : Derek Bourgeois, James MacMillan, Guillaume Connesson, Berio, Jacques Lenot...

21h50 - L’actualité du disque classique – Le disque classique du jour

Programmation musicale

Derek Bourgeois

Sonate : final

Local Brass Quintet

James MacMillan

Concerto pour saxophone : Jigs

Amy Dickson (saxophone), Adelaide Symphony Orchestra, Nicholas Carter (direction)

James MacMillan

Blow the Trumpet in the new moon

The Elysian Singers, Sam Laughton (direction)

Alireza Mashayekhi

Shéhérazade : the wait

Layla Ramezan (piano)

Luciano Berio

Requies

Prague Modern, Pascal Gallois (direction)

Jacques Lenot

Reliquien, Pt. 1

Raphaël Duchateau (trompette), Julien blanc (piano)

Guillaume Connesson

A kind of trane : I. There is no other

Thimoty McAllister (saxophone), Brussels Philharmonic, Stéphane Denève (direction)

Guillaume Connesson

Les cités de Lovecraft - I. Céléphaïs

Brussels Philharmonic, Stéphane Denève (direction)