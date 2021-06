Deuxième collaboration entre la compositrice américaine Caroline Shaw et l'ensemble Sō Percussion

Œuvres et transcriptions de Toru Takemitsu pour guitare ; le Finnish Radio Symphony Orchestra et le chef Hannu Lintu consacrent leur dernier enregistrement à Magnus Lindberg; une pièce pour violon et électronique signée par le compositeur français Sasha Blondeau...

Programmation musicale

Toru Takemitsu

All in Twilight n°3

Flavio Nati (guitare)

Album : Tōru Takemitsu: Complete Works & Transcriptions for Solo Guitar

Label : Stradivarius (2021)

Toru Takemitsu

Folios n°1

Flavio Nati (guitare)

Album : Tōru Takemitsu: Complete Works & Transcriptions for Solo Guitar

Label : Stradivarius (2021)

Toru Takemitsu/ Beatles

Songs for Guitar No. 9 : Michelle

Flavio Nati (guitare)

Album : Complete Works & Transcriptions for Solo Guitar

Label : Stradivarius (2021)

Magnus Lindberg

Aura IV

Finnish Radio Symphony Orchestra, Hannu Lintu (direction)

Album : Aura, Marea & Related Rocks (Live)

Label : Ondine (2021)

Magnus Lindberg

Marea

Finnish Radio Symphony Orchestra, Hannu Lintu (direction)

Album : Aura, Marea & Related Rocks (Live)

Label : Ondine (2021)

Sasha Blondeau

Atlas II (Ils portent en eux un passé qui s’immisce)

Hae-Sun Kang (violon)

Album : Electron Libre

Label : Klarthe (2021)

Caroline Shaw

To the Sky

So percussion

Album : Let the Soil Play Its Simple Part

Label : Nonesuch (2021)