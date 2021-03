Clare Hammond joue les Oeuvres de John Adams dans son disque "Variations"

Egalement au programme des pièces de Max Ritcher interprétées par le pianiste Jeroen van Veen, mais aussi Sean Hickey par le Trio Eclipse, Victoria Borisova-Ollas par le Royal Stockholm Philharmonic orchestra dirigé par Sakari Oramo, et le compositeur Lachenmann par la pianiste Clare Hammond.

Programmation musicale :

John Adams

I Still Play Clare Hammond, piano

Bis records

Lachenmann5 variations sur un thème de Schubert

Clare Hammond, piano

BIS

Victoria Borisova-Ollas

Creation of Hymn

Royal Stockholm Philharmonic orchestra

Sakari Oramo, direction

BIS

Victoria Borisova-OllasBefore the mountains were born

Royal Stockholm Philharmonic orchestra

Sakari Oramo, direction

BIS

Sean Hickey

Tiergarten

Trio Eclipse

Prospero Classical

Max Richter

Circles from the rue Simon-Crubellier

Jeroen van Veen, piano

Brilliant Classics

Max Richter

Andras

Jeroen van Veen, piano

Brilliant Classics