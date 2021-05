Alhambra, le troisième concerto pour violon de Peter Eötvös, composé pour Isabelle Faust

A retrouver également cette semaine : "Stimmung", oeuvre incontournable de Stockhausen par l'ensemble Electric Phoenix; des miniatures pour soprano, flûte et piano du compositeur géorgien Giya Kancheli; de la musique japonaise pour piano du 21e siècle par Masako Ohta...

Programmation musicale

Peter Eötvös

Seven : First cadenza

Patricia Kopatchinskaja (violon), Orchestre de la radio de Francfort, Peter Eotvos (direction)

Album : Bartok Eötvös et Ligeti : Œuvres pour violon et orchestre

Label : Naïve (2012)

Peter Eötvös

Concerto pour violon n°3 "Alhambra"

Isabelle Faust (violon), Orchestre de Paris, Pablo Heras Casado (direction)

Album : Stravinsky, Eötvös

Label : Harmonia Mundi (2021)

à réécouter émission Le Disque contemporain de la semaine Eötvös, Stravinsky - Isabelle Faust, Orchestre de Paris, Pablo Heras-Casado

Tōru Takemitsu

Rain Tree Sketch

Masako Ohta (piano)

Album : My Japanese Heart

Label : Winter and Winter (2021)

Fumio Yasuda

Hibusi

Masako Ohta (piano)

Album : My Japanese Heart

Label : Winter and Winter (2021)

Giya Kancheli

12 miniatures pour voix et piano : Bgerebi, Rotsa dauberavs nazi sio, Samkaro teatria Ketevan Sepashvilli (piano), Temo Kharshiladze (flûte), Madina Karbeli (soprano)

Album : Poetry of Silence

Label : Gramola (2020)

KarlheinzStockhausen

Stimmung

Electric Phoenix

Album : Stimmung

Label : Prima Facie Records (2021)