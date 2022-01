Akhnaten, un opéra moderne dans l'Egypte ancienne

Emilie et Rodolphe clôturent le mois de janvier avec le chef-d'oeuvre de Philip Glass donnant vie à l'Egypte ancienne. L'Amérique sera également représentée par William Bolcom interprété par Steven Gross. En pistes... pour les contemporains!

Programmation musicale

Philipp Glass

Akhnaten, Act II : Dance

Philip Glass, Metropolitan Opera Orchestra & Chorus, Karen Kamensek, Zachary James

Album : Philip Glass: Akhnaten (Live from de the Met)

Label : OMM (2021)

Philipp Glass

Akhnaten, Act I Scene 2: Coronation of Akhnaten

Philip Glass, Metropolitan Opera Orchestra & Chorus, Karen Kamensek, Zachary James

Album : Philip Glass: Akhnaten (Live from de the Met)

Label : OMM (2021)

LE DISQUE CONTEMPORAIN DE LA SEMAINE émission Le Disque contemporain de la semaine Philip Glass : Akhnaten - Metropolitan Opera Orchestra & Chorus

William Bolcom

Suite No.2 for solo violin II. Dancing in place

Steven Gross, Philip Ficsor

Album : Bolcom: Chamber works

Label : Naxos (2021)

William Bolcom

Trio for horn, Violin & Piano - III.As If from far away. Misterioso & IV.Quick March. Very controlled & resolute

Steven Gross

Album : Bolcom: Chamber works

Label : Naxos (2021)

György Kurtág

Officium breve in memoriam Andreae Szervanszky, Op. 28 Parker Quartet, Kim Kashkashian

Album : Kurtág: Six moments musicaux; Officium breve / Dvorák: String Quintet, Op.97

Label : ECM News Series (2021)

György Kurtág

Six moments musicaux, Op.44

Parker Quartet, Kim Kashkashian

Album : Kurtág: Six moments musicaux; Officium breve / Dvorák: String Quintet, Op.97

Label : ECM News Series (2021)

Niels Rønsholdt

Archive of emotions et experiences. Book 1

Lenio Liatsou

Album : Archive of emotions et experiences. Book 1 "Birds"

Label : Dacapo (2021)