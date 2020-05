Actualité du CD de la création : Toshio Hosokawa, Chang Ping, Lasse Thoresen, Philippe Hersant, Vasco Mendonça

En écho au carrefour de la création de ce soir, la dernière parution discographie du compositeur chinois Chang Ping "Oriental Wash Painting", une suite de quatre concertos pour instruments traditionnels chinois composés entre 2005 et 2015.

Programmation musicale

Philippe Hersant

Huit Duo

Arnaud Thorette, Gilbert Audin

Philippe Hersant

Onze Haïkus : Tempête d’hiver, Le Cerf, Rossignol d’hiver

Mara Dobresco, Nicolas Kruger

Philippe Hersant

Esquisses n°1 à 4

Anches Hantées

Vasco Mendonça

Step Right Up : 3. Triumphant

Roger Muraro, Gulbenkian Orchestra, Benjamin Shwartz (direction)

Chang Ping

Oriental wash painting : The movement of wash painting

Qiang Zhang, China national symphony orchestra, Lin Tao (direction)

Chang Ping

Oriental wash painting : blue lotus

Yuan Feifan, China national symphony orchestra, Lin Tao (direction)

Toshio Hosokawa

Im Frulingsgarten

Ukho Ensemble Kyiv

Lasse Thoresen

Land of your love : The Impatient Bride

Nordic voices