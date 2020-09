Actualité du CD de la création : Thomas Adès, Krzysztof Penderecki, Esteban Benzecry, Pécou...

Au menu : nouvelle collaboration du pianiste Kirill Gernstein et de Thomas Adès et premier enregistrement mondial des Blanca Variations du compositeur, compositions pour violoncelle seul par Luciano Tarantino, la Passion selon Saint Luc de Penderecki par l'Orchestre de Montréal et Kent Nagano...

La playlist En pistes, contemporains ! du dimanche 13 septembre 2020